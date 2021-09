Bred børsoppgang i USA

NTB

For andre dag på rad var det torsdag oppgang på børsene på Wall Street. Det har reversert den kraftige tilbakegangen i starten av uken.

S&P 500 steg med 1,2 prosent, og mer enn 85 prosent av de listede selskapene på indeksen kunne vise til kursvekst. Dow Jones-indeksen vokste 1,5 prosent, mens den teknologitunge Nasdaq la på seg 1 prosent.

Børsoppgangen gjør at indeksene er tilbake på sporet kun fire dager etter et storstilt aksjesalg påførte den brede S&P-indeksen den største nedgangen siden mai og gjorde at Dow Jones tapte 600 poeng.

Den globale børsnedgangen i starten av uken var knyttet til usikkerheten om framtiden til den gjeldstyngede kinesiske eiendomsgiganten Evergrande.