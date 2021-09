Nabokrangel kan ende i fengselsdom: – Hjemmet mitt er et fengsel

Det som startet som en krangel over en skulptur i hagen har utviklet seg til en flere måneder lang rettssak som kan ende i fengselsstraff. Nå lever naboene i frykt, hvor begge hevder at den andre bryter loven.

Det hele startet med at milliardærparet, investoren Bill Gross og den tidligere tennisspilleren Amy Schwartz, installerte en skulptur av glass i hagen sin i California. Dette fikk naboen Mark Towfiq til å se rødt, som mente at den blå skulpturen blokkerte utsikten fra hans eiendom.

Etter gjentatte forsøk på å få skulpturen flyttet, hvor Towfiq ikke følte seg hørt, hevder han at naboene begynte å plage ham med vilje. Ifølge Towfiq spilte ekteparet Gross og Schwartz temasangen til filmen «Gilligan’s Island» fra 1967 om og om igjen, kun for å drive ham til vanvidd, skriver New York Post. Towfiq hevder at naboene ikke var hjemme da musikken ble satt på, og at de trolig fjernstyrte den mens de var ute.

Towfiq klaget skulpturen, nettingen rundt skulpturen og den høye musikken inn til politiet i juni i fjor.

Milliardærene anklager naboen for titting

Kort tid etter gikk ekteparet Gross og Schwartz til politiet med sin side av saken, og fortalte en helt annen historie. De følte seg overvåket av naboen Mark Towfiq, og hevdet at han sniktittet på dem og filmet inn på eiendommen deres.

Det toppet seg da en video som viser den 77 år gamle investoren danse i sitt eget hjem til sangen «In da club» av artisten 50 Cent dukket opp på nett. Gross hevder at videoen er filmet fra Towfiqs eiendom.

Da ekteparet begynte å føle seg utrygg i sitt eget hjem skjønte de at de måtte gå til politiet.

– Hjemmet vårt er blitt et fengsel og huset vårt er overvåket 24 timer i døgnet. Jeg er blitt redd for å gå ut i hagen og må annonsere det hver gang jeg tenker å tilbringe tid ute, hvis ikke ringer han politiet, fortalte Amy Schwartz i retten i fjor, skriver avisen Business Insider.

Ekteparet Bill Gross og Amy Schwartz ankommer høringen i rettssaken i desember 2020.

Hevder skulpturkrangelen er et skalkeskjul

Ekteparet Gross hevder at Towfiq bruker skulpturen og musikken som et skalkeskjul for å bortforklare alle bildene og videomaterialet han har av ekteparet. Han skal blant annet ha et overvåkningskamera plassert slik at det filmer rett inn i ekteparets hus.

Towfiq forklarer at kameraene ble satt opp for å kunne dokumentere naboens oppførsel, og hevder at han ble advart av en kollega som hadde fått med seg at Gross var Towfiqs nye nabo.

– Han sa «jeg kondolerer» da han skjønte hvem jeg hadde fått som nabo, og fortalte meg flere historier om herr Gross, skal Towfiq ha forklart i retten.

Gross' naboer, ekteparet Mark Towfiq og Carol Nakahara, ankommer retten i desember 2020.

Risikerer fengsel

Gross har besøksforbud mot ekskona Sue etter at han angivelig la en råtten fisk i ventilasjonsanlegget hennes i hjemmet de tidligere hadde eid sammen. Det tidligere ekteparet havnet i en bitter skilsmissekrangel i 2018, da det ble kjent at luksusvillaen deres i Laguna Beach ble hennes eiendom etter skilsmissen.

I desember i fjor vant Gross' nåværende nabo, Mark Towfiq, i retten og Gross fikk sitt andre besøksforbud. Forbudet innebærer at han må holde seg minst fem meter unna Towfiq, og forbyr ham å spille høy musikk utendørs når verken han eller kona Amy Schwartz befinner seg i hagen eller rundt bassenget sitt.

Towfiq hevder at besøksforbudet er brutt og dermed har nabokrangelen nok en gang havnet i retten.

På grunn av besøksforbudene Gross allerede har mot seg og Towfiqs anklager om at Gross har brutt rettskjennelsen om at han ikke skal spille høy musikk over mange timer når ekteparet ikke er hjemme, risikerer milliardæren fengselsstraff dersom han blir funnet skyldig.

