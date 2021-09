Svært åpent før valget på Island

NTB

Av de tre regjeringspartiene på Island er det bare Fremskrittspartiet, som tilsvarer Senterpartiet i Norge, som øker oppslutningen før valget.

Regjeringen på Island består av Venstrebevegelsen – de grønne, som ledes av statsminister Katrín Jakobsdóttir, Selvstendighetspartiet og Fremskrittspartiet, som har mange likhetstrekk med Senterpartiet i Norge.

Ifølge flere målinger vil ikke en regjering kunne bestå av bare tre partier, noe som betyr at den sittende regjeringen ikke kan fortsette i sin nåværende form, skriver den statlige kringkasteren RUV.

Fremskrittspartiet, som ledes av tidligere statsminister Sigurdur Ingi Jóhannsson, blir en viktig brikke når regjeringskoalisjoner skal dannes etter valget kommende helg.

Partiet kan bli del av 13 av 15 mulige regjeringskonstellasjoner, ifølge en prognose som avisen Morgunbladid står bak. Ved valget i 2017 fikk partiet 10,7 prosent av stemmene, ifølge Iceland Monitor.

Flere scenarioer

Den islandske nasjonalforsamlingen har 63 seter, noe som betyr at det trengs minst 32 seter for å få flertall. Islandsk politikk er ikke preget av en høyre-venstre-akse som mange andre steder, noe som åpner for mange mulige regjeringskonstellasjoner.

Venstrebevegelsen – de grønne, som i 2017 endte med en oppslutning på 16,9 prosent, er ifølge prognosen en del av 12 av 15 mulige regjeringssammensetninger. På sin side er Gjenreisning, Selvstendighetspartiet og Sosialdemokratene del av sju regjeringsscenarioer.

Selvstendighetspartiet får ifølge en fersk måling en støtte på rundt 20 prosent, som gjør det til det største partiet. Piratpartiet fikk 12 prosent på målingen.

En meningsmåling i midten av september viste en venstredreining, som skyldes at Sosialistpartiet hadde sitt nest beste resultat på meningsmålingene i sin historie.

Helse blir viktig

Ifølge en fersk meningsmåling er helse det som står øverst på dagsordenen når islendingene skal avgi sine stemmer. Hele 67,8 prosent oppga på en meningsmåling som Maskína sto bak, at helsespørsmålet er det viktigste, skriver RUV.

Miljø og klima ble nest viktigste sak, mens økonomi og skattlegging kom på tredjeplass.

Spørsmål knyttet til arbeidsmarkedet er blitt mindre viktig ettersom økonomien er på bedringens vei etter pandemiens herjinger, skriver kringkasteren.

Mange forhåndsstemmer

Flere islendinger enn noen gang tidligere, rundt 19.000, har allerede forhåndsstemt, skriver RUV. Personer som er i isolasjon eller karantene knyttet til koronapandemien, har mulighet til å stemme hjemmefra eller fra bilene sine.

– Måten det fungerer på, er at du møter opp her, viser fram ID og ansiktet ditt, og etter det går du til stemmeavlukket. Gardinene blir trukket fra, og du viser tjenestepersonen hva du vil stemme, sier valgansvarlig Sigríður Kristinsdóttir i hovedstadsregionen til kringkasteren.