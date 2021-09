Johnson: – Glasgow-toppmøtet er siste sjanse for menneskeheten

– Vi kan gjøre denne vakre planeten praktisk talt ubeboelig – ikke bare for oss selv, men for mange arter, sa Storbritannias statsminister Boris Johnson til FNs hovedforsamling. Les mer Lukk

NTB

Storbritannias statsminister Boris Johnson uttalte under sin FN-tale onsdag at klimatoppmøtet i Glasgow er et viktig vendepunkt for menneskeheten.