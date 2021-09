Fransk ubåtverft sender faktura til Australia

Australia vil ha atomdrevne ubåter fra USA i stedet for dieselubåter fra Frankrike. Verftet Naval Group sier de kommer til å sende faktura med ekstrakostnader til australske myndigheter. På bildet ses en angrepsubåt i Virginia-klassen tilhørende den amerikanske marinen. Foto: U.S. Navy via AP / NTB

NTB

Frankrikes Naval Group sier verftet kommer til å sende en detaljert kostnadsoversikt til Australia i løpet av de neste ukene.

Fakturaen kommer til å inneholde kostnadene det franske verftet forventer at myndighetene i Canberra betaler for å skrote ubåtavtalen.

Australia avtalte i 2016 å kjøpte tolv dieseldrevne ubåter bygget av Naval Group. Avtalen ble omtalt som «århundrets kontrakt» og var verdt 31 milliarder euro. Verdien ble senere oppjustert til 56 milliarder euro, tilsvarende 566 milliarder norske kroner.

Forrige uke skrotet derimot Australia avtalen til fordel for atomdrevne ubåter i en avtale med USA og Storbritannia. Den hemmelig framforhandlede avtalen har gjort Frankrike rasende og ført til en diplomatisk krise.

Faktura om få uker

– Australia avsluttet kontrakten, noe som betyr at vi ikke har skyld i saken, sier administrerende direktør Pierre Eric Pommellet i Naval Group til avisen Le Figaro og legger til at fakturaen blir sendt innen et par uker.

– Det er tatt høyde for dette i kontrakten, og det er et krav om at våre kostnader, påløpte og kommende, knyttet til demobilisering av infrastruktur og IT, i tillegg til omplassering av våre ansatte, blir betalt, sier Pommellet.

Australia har tidligere klaget på at avtalen med Naval Group, som er delvis statseid, var flere år forsinket og langt over budsjett.

Uten forvarsel

Frankrikes forsvarsdepartement har tidligere opplyst at Naval Group allerede har startet samtalene om et forlik. Naval Group har utført arbeid verdt 900 millioner euro på ubåtene, ifølge departementet, men har ikke lidd tap siden arbeidet allerede var betalt for av Australia.

Forsvarsdepartementet omtaler avtalebruddet som et svik og sier samtalene vil fastslå størrelsen på «kompensasjonen og skadene» Australia skylder.

Pommellet sier til Le Figaro at verftet fikk vite om avgjørelsen uten tidligere å ha blitt informert.