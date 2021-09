Taliban-talsmann sier unnskyld for hendelse under vitnemålsseremoni

Taliban-talsmann Zabihullah Mujahid sier unnskyld for at en vitnemålsseremoni for kvinner ble avbrutt. Foto: Rahmat Gul / AP / NTB

NTB

Talibans talsperson, Zabiullah Mujahid, legger seg flat i et intervju med NRK og sier unnskyld for en hendelse under en vitnemålsseremoni for kvinner.