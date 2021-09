WHO advarer mot større helsefarer ved luftforurensning enn tidligere antatt

WHO har kommet med nye retningslinjer for hva som regnes som trygg luftkvalitet. Foto: Lise Åserud / NTB

Verdens helseorganisasjon (WHO) har kommet med nye og strengere retningslinjer for hva som regnes som trygg luftkvalitet.

Sju millioner mennesker dør hvert år for tidlig på grunn av forurensning i lufta, advarer WHO. Nå endres organisasjonens retningslinjer på feltet for første gang på 15 år.

Bedre overvåking og mer forskning på området gjør at bildet nå er klarere, mener WHO. Den anbefalte konsentrasjonen av seks forurensningspartikler senkes. Det inkluderer ozon, nitrogendioksid, svoveldioksid og karbondioksid (CO2).

Organisasjonen anslår at 90 prosent av verdens befolkning bor i områder der minst én skadelig kilde til luftforurensning er til stede.

– Alle på planeten har en grunnleggende rett til å puste inn ren luft, sier Hans Kluge, WHOs regionale direktør for Europa, på en pressekonferanse. Han oppfordrer alle verdens ledere til å følge de nye retningslinjene.

Fører til svekket helse

I tillegg til de for tidlige dødsfallene påpeker WHO at millioner får svekket helse av luftforurensning.

– Det er nå anerkjent som den største miljøtrusselen for folkehelsa, sier Dorota Jarosinka i WHO Europa.

Også i Norge har flere byer, særlig på vinteren, problemer med for høye nivåer av luftforurensning.

Trafikk påvirker

Den klart største utslippskilden kommer fra trafikken. Men i land der kullkraft er utbredt bidrar slik industri betydelig til dårlig luft.

For å måle mengden forurensende stoffer i luften, brukes enheten ug / m³, mikrogram per kubikkmeter. WHOs nye anbefalinger som ble presentert onsdag, foreslår en årlig grenseverdi på 5 ug / m³.

Dette er en reduksjon på halvparten sammenlignet med de tidligere 10 ug / m³, som foreslått av retningslinjene fra 2005.

– Grovt sett er dette en ordentlig innskjerping, sier Petter Ljungman ved Institutet för miljömedicin på Karolinska Institutet til TT.