Flere asiatiske land skroter «null covid»-strategien – helseeksperter advarer

Etter månedsvis med strenge smitteverntiltak og stengte grenser har deler av Sørøst-Asia besluttet å skrote strategien og bestemt seg for å leve med viruset i samfunnet. Det kan få store konsekvenser, frykter helseeksperter.

I løpet av sommeren ble flere asiatiske land rammet av store smitteutbrudd som følge av delta-varianten, hvor smitterekord etter smitterekord ble slått i løpet av august. Nå, knappe en måned senere, har flere land besluttet å skrote strategien de har satset på i om lag ett år.

Myndighetene i Indonesia, Thailand, Vietnam og Malaysia skroter «zero covid»-strategien i håp om å redde landene ut av økonomisk krise ved å blåse liv i turismen igjen.

Strategien, som også New Zealand satset på, går ut på å leve under såpass strenge smitteverntiltak at viruset ikke får mulighet til å spre seg og dermed forsvinner fra samfunnet. Som konsekvens har innbyggerne levd med stengte grenser i lang tid, noe som har gått hardt utover økonomien i land hvor mange livnærer seg på turisme.

Helseeksperter advarer

Helseeksperter frykter imidlertid at vedtaket kommer for tidlig og medfører stor risiko for voldsom oppblomstring. En av årsakene til bekymring er den lave andelen vaksinerte i landene det gjelder. I Thailand, hvor turisme er avgjørende for økonomien, er bare 21,7 prosent av befolkningen fullvaksinert. Til sammenligning har Norge vaksinert 66,7 prosent. Tallene er hentet fra Oxford-nettsiden Our World in Data. I et land med nærmere 70 millioner innbyggere kan en smittebølge ute av kontroll få enorme konsekvenser, mener ekspertene.

– Vi kommer til å se et alvorlig hopp i antall smittede, og intensivavdelingene vil bli fylt til randen. Vi har ikke nok sengeplasser, respiratorer eller stor nok kapasitet i helsevesenet til å bære dette, advarer lege og ekspert i global helse Yanzhong Huang ved Council on Foreign Relations, skriver CNN.

(Saken fortsetter under bildet)

En helsearbeider følger med på coronasyke innlagt på intensiven over kamera ved et sykehus i Bangkok. Les mer Lukk

– Vi er alle dødsdømt

Myndighetene føler seg kneblet og mener det ikke finnes annen utvei enn å gjenåpne. Vaksinemangelen er såpass stor og flere av landene ser for seg at det vil gå flere måneder før de oppnår tilstrekkelig antall vaksinerte, og økonomien tåler ikke at de venter. Samtidig mister flere og flere innbyggere levebrødet og hjemme sine.

Jean Garito, som jobber på ferieparadiset Phuket, forteller om desperate næringsdrivende som frykter totalkollaps dersom nedstengningen fortsetter.

– Hvis ikke myndighetene kan bidra med økonomisk hjelp til næringsdrivende gjennom nedstengningen, og likevel ikke gjenåpner, så er vi alle dødsdømt, sier Gartio.

Thailand er blant landene som måtte stenge ned og innføre strenge restriksjoner da delta-varianten begynte å spre seg i landet tidlig i sommer. Millioner av mennesker ble bedt om å holde seg hjemme, offentlig transport stanset og sosiale samlinger ble ulovlig. Det hadde ønsket effekt og smittetallene gikk ned, men spredningen stanset ikke. Likevel ønsker myndighetene å gjenåpne hovedstaden Bangkok og flere av landets populære destinasjoner for turister.

Større konsekvenser enn i vestlige land

Eksperter frykter at gjenåpningen vil få langt større konsekvenser enn i vestlige land, hvor andelene vaksinerte er langt høyere. Der sjansen for voldsom smittespredning er høyere, øker også sjansen for at nye og farligere varianter oppstår.

– Delta-bølgen har lært oss én ting, og det er at vi ikke kan senke skuldrene, sier helsekoordinator Abhishek Rimal i Røde Kors til CNN. Rimal mener at landene ikke møter WHOs kriterier for gjenåpning, hvor det skorter på både smittesporingskapasiteten og kapasitet i helsevesenet.

Dersom landene skal ha mulighet til å møte WHOs kriterier må vaksinetilførselen øke slik at en større andel av befolkningen er beskyttet mot alvorlig sykdom.