Evergrande har inngått betalingsavtale

NTB

Det kriserammede kinesiske eiendomsselskapet Evergrande opplyser at det har inngått en avtale med obligasjonseiere som sikrer at selskapet kan betale renter.

I en uttalelse til børsen i Shenzhen melder Evergrandes eiendomsselskap Hengda at det er forhandlet fram en avtale om å betale renter verdt 232 millioner yen, tilsvarende 36 millioner dollar.

Avtalen med de kinesiske obligasjonseierne sikrer at selskapet kan betale ett av sine avdrag.

Selskapet har en gjeld på mer enn 300 milliarder dollar, og det har vært høyst usikkert om det kan betale for seg. Det er heller ikke sikkert at kinesiske myndigheter klarer å hindre at selskapet går under, noe som vil gi store ringvirkninger, ifølge eksperter.

Evergrande forsikret tirsdag at selskapet kommer til å overholde sine betalingsforpliktelser overfor investorer, partnere og finansielle institusjoner.