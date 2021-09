Trumps valgkampstab visste at valgpåstander var falske

NTB

Valgkampstaben til tidligere president Donald Trump visste at påstander advokatene hans framsatte om valget, blant annet om stemmemaskinene, var falske.

To uker etter valget i 2020 holdt noen av Trumps nærmeste advokater en pressekonferanse der de la fram en bisarr teori om at selskapet bak stemmemaskinene hadde samarbeidet med finansmannen George Soros og Venezuela for å stjele valget fra Trump.

Men rettspapirer som ble offentliggjort mandag, viser at Trumps valgkamporganisasjon allerede hadde laget et internt notat om at mange av de fantasifulle påstandene om firmaet, Dominion Voting Systems, og programvareselskapet Smartmatic, var falske, skriver New York Times.

Dokumentene er laget i forbindelse med en injuriesak som en tidligere ansatt i Dominion, Eric Coomer, har anlagt. De viser at mange i staben visste fra begynnelsen at flere av anklagene mot selskapene var usanne.

Det betyr at de visste at de var falske selv da advokatene Sidney Powell og Rudy Giuliani angrep selskapene i konservative medier og til slutt anmeldte det for å stå bak en sammensvergelse for å rigge valget mot Trump, en anmeldelse som ble avvist i retten.

Epostene som det refereres til i rettspapirene, viser at de var klar over at det ikke fantes forbindelser mellom Dominion og Smartmatic, at det ikke var bånd til Soros eller Venezuela, og at det ikke var kontakt med antifa, slik Powell og andre hevdet.

Mange kommentatorer og politikere, både demokrater og republikanere, oppfattet Powells og andres påstander som et siste forsøk på stryke Trump etter hårene etter valgtapet, men de falske teoriene spredte seg raskt og lever fortsatt et år senere.

Coomer, som var Dominions direktør for produktstrategi og sikkerhet, gikk til sak mot Powell, Giuliani, Trump-kampanjen og andre i fjor. Han sier at en konservativ blogg beskyldte ham for å ha hacket Dominions systemer for å sikre at Trump tapte.