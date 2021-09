Solberg: Biden innfridde i FN

– USA skal være mer vaktbikkje enn de har vært de siste årene. Det tror jeg er bra. Han innfridde med en tale som folk ønsket å høre, sier Erna Solberg til norsk presse som hadde møtt fram utenfor FN-bygningen i New York.

NTB

Joe Bidens første tale i FNs hovedforsamling var den talen som folk ønsket å høre fra USAs president, mener statsminister Erna Solberg (H).

I talen slo Biden blant annet fast at USA er tilbake ved bordet og er klar til å ta en lederrolle.

I salen hadde Solberg tatt plass sammen med utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) for å delta på FNs 76. hovedforsamling.

Tordentale

FNs generalsekretær António Guterres startet møtet med en tordentale til statslederne.

– Vi står på kanten av en avgrunn. Verden må våkne opp, sa Guterres og viste til både klimakrisen og coronakrisen.

I forrige uke advarte han om at vi er på vei mot katastrofale 2,7 graders oppvarming dersom ikke verdens ledere tar grep.

Like etterpå steg USAs president Joe Biden for første gang opp på et av verdens viktigste podier med klar beskjed: USA har skiftet linje i utenrikspolitikken og skal heretter satse på diplomati framfor krig. For i kriser må man stå sammen, framholdt han.

– Vi er ved et historisk vendepunkt. Dette er et avgjørende tiår for verden, slo Biden fast.

Ikke minst lovet Biden å spytte grundig i kassen når det gjelder økonomisk støtte til det globale klimafondet.

Nye toner

Solberg mener Biden med det har slått an en annen tone.

– Det er en grunntone om at man sammen må løse verdens problemer, i stedet for å snakke om hvert land for seg, sier hun med henvisning til Bidens forgjenger Donald Trump og hans «America First»-politikk.

– Det er en helt annen forståelse når det gjelder internasjonalt arbeid. Budskapet var: USA vil lede, men vi trenger flere med oss.

– Biden var veldig tydelig i talen sin på at han har brukt de åtte månedene han har sittet, til å revitalisere allianser og til å være i kontakt med partnere. Det er helt tydelig at USAs retning er en annen enn den var, supplerer Søreide.

– Bedre stemning

Solberg tror også at Bidens løfte om å doble USAs tilskudd til det globale klimafondet til 11,4 milliarder dollar vil lette på stemningen foran høstens klimatoppmøte i Glasgow.

Mange vestlige land har fått skarp kritikk for ikke å ha levert på løftene om tilskudd til fondet.

– Hvis USA leverer på pengene, vil i alle fall en del av grunnlaget for den dårlige stemningen være bedre, sier Solberg.

Men samtidig trekker hun fram hvordan coronakrisen har påvirket klimakrisen, særlig i fattigere deler av verden.

Fra corona til gjeld

– Vi har hatt en pandemi som har ødelagt økonomien til ganske mange utviklingsland. Jeg tror vi kommer til å få en diskusjon om hva vi må gjøre med gjeldssituasjonen i mange land i dag, sier Solberg.

Hun mener også å se et skifte i USAs coronahåndtering. I sin tale lovte Biden å forplikte seg til å få bukt med pandemien i hele verden. Onsdag er det ventet at USA vil kunngjøre nye økonomiske forpliktelser ut over de 15 milliarder dollarene som allerede er brukt.

– Jeg tror nok de kommer til å prioritere dette høyt, sier Solberg.