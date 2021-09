Biden lover dobling av USAs bidrag til klimafinansiering

NTB

USAs president Joe Biden kom med klimaløfter da han holdt sin tale til FNs hovedforsamling tirsdag.

Biden sier USAs bidrag vil bidra til at verden kan nå målet om et globalt klimafond. Han ber andre land forplikte seg til større bidrag før høstens klimatoppmøte.

– FN-sjefen har med rette erklært kode rød for klimaet, sier Biden.

– For å holde oss til målet om å redusere utslippene til 1,5 grader, må alle komme med forpliktelser til klimatoppmøtet, sier Biden.

Verdens høyinntektsland besluttet i Parisavtalen å opprette et globalt klimafond på 100 milliarder dollar i året for å bistå utviklingsland i det grønne skiftet.

De rike landene har imidlertid ikke levert på dette løftet. Det har FN-sjefen kommet med sterk kritikk av i forkant av FNs hovedforsamling denne uken.

– Vi søker ikke en ny kald krig

USA er tilbake i internasjonale fora, slo Biden fast i det som var hans første tale til FNs hovedforsamling. Biden sier at USA ikke ønsker en ny kald krig.

USA vil starte en ny æra av «uopphørlig diplomati» som følge av at krigen i Afghanistan er slutt, sa Biden i talen. Like før hadde FNs generalsekretær António Guterres bedt USA og Kina sette seg ned og sørge for at verden ikke går inn i en ny kald krig.

– Vi søker ikke en ny kald krig, eller en verden delt opp i blokker. USA vil jobbe med alle land for å løse utfordringer, selv om vi har store uenigheter på andre områder, sa han.

USA er rede til å bruke makt hvis nødvendig, men militær makt må være et aller siste verktøy, sa Biden, som brukte store deler av talen til å oppfordre verdens ledere til å stå sammen mot koronapandemien og klimakrisen.

– Vi er ved et historisk vendepunkt, sa han.