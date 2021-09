Nye sprekker gjør vulkanutbruddet på La Palma farligere

NTB

En ny sprekk der lava velter ut, har tvunget ytterligere 500 mennesker til å evakueres etter vulkanutbruddet på øya La Palma på Kanariøyene.

Utbruddet som startet søndag, har så langt ført til at minst 190 bygninger er ødelagt og til at 6.000 mennesker er evakuert.

Lavaen flyter langsomt i flere strømmer nedover skråningen mot havet og brenner og knuser alt den legger under seg, både hus, veier og åkre. En av strømmene har kurs mot tettbebyggelsen Todoque med 1.000 innbyggere.

Det er ventet at lavaen når kysten onsdag, og myndighetene advarer mot eksplosjoner, tjukke skyer av damp og giftige gasser når lavaen med en temperatur på 1.000 grader velter ut i det kalde Atlanterhavet.

Over 100 hektar er dekket av et tjukt, svart lag av lava med en temperatur på rundt 1.000 grader celsius. Den rødglødende lavaen kommer nå ut av ni forskjellige utganger på Cumbre Vieja-vulkanen sør på den spanske øya.

Samtidig har endret vindretning ført til at aske har blåst vestover og lagt seg som et tjukt teppe over bygd og by. Nye jordskjelv har også satt folks nerver i høyspenn.

Ifølge sivilforsvaret har tallet på evakuerte nådd over 6.000. De fleste bor hos slektninger andre steder på øya. Det er ikke meldt om dødsfall eller skadde etter utbruddet.

La Palma ligger lengst vest på Kanariøyene. Øya har 85.000 innbyggere som stort sett lever av landbruk, og øya er ingen betydelig turistdestinasjon. Utbruddet i vulkanen er det første på 50 år.