Utrydningstruede pingviner stukket til døde av biesverm

Disse pingvinene måtte masseevakueres etter et oljeutslipp i nærheten av Cape Town. Nå er pingvinkolonien rammet av en ny tragedie etter at aggressive bier tok livet av mer enn 60 utrydningstruede pingviner. Arkivfoto.

Minst 60 pingviner ble drept etter at hissige bier gikk til angrep.

Den tragiske massedøden fant sted i Simonstown i nærheten av Cape Town i Sør-Afrika i slutten av forrige uke.

– Dette er en veldig sjelden hendelse. Vi forventer ikke at dette skal skje, sier veterinær David Roberts fra den statlige sørafrikanske organisasjonen for beskyttelse av kystfugler SANCCOB til nyhetsbyrået AFP, ifølge france24.com.

Stukket rundt øynene



Flere av pingvinene var påført stikk rundt øynene og på svømmeføttene. Området rundt øynene består av rosa svettekjertler, og er spesielt tynt og sårbart.

– Det er fordi det er delene som ikke er dekket av fjær, sier Dr. Katta Ludynia ved Southern African Foundation for the Conservation of Coastal Birds (Sanccob), til BBC.

En av pingvinene hadde blitt stukket 27 ganger.

På rødliste



Afrikanske pingviner er opprinnelig fra kysten av Sør-Afrika og Namibia. De er blant de mindre pingvinartene, kjent for sine uregelmessige markeringer og høye stemmer. Totalbestanden består i dag av om lag 52.000 voksne individer.

Kappingvinen er ifølge Store norske leksikon den eneste pingvinarten som hekker i Afrika.

Verdensbestanden har gått ned 50-79 prosent siden 1978, og derfor er listet som sterkt truet (EN – Endangered) på rødlista til Verdens naturvernunion (IUCN).

Biene kan ha blitt provosert



– Dødsfallene skjedde plutselig mellom torsdag ettermiddag og fredag ​​morgen, heter det i en offisiell uttalelse fra Sør-Afrikas nasjonalparker (SANParks), melder CNN.

Foreløpige undersøkelser tyder på at det var honningbier fra Kapp som angrep de forsvarsløse pingvinene.

Biene stikker først og fremst når de er provosert. Forskere antar derfor at biene kan ha bygget et et rede eller en bikube i området, og ville forsvare denne.

Fant mange døde bier på bakken



Da biesvermen gikk til angrep befant pingvinkolonien seg på land hvor de ikke hadde mulighet til å beskytte seg. Dermed ble til sammen 63 pingviner påført dødelige stikk.

Obduksjonen avdekket at alle pingvinene hadde flere biestikk, og mange døde bier ble funnet på stedet der fuglene hadde dødd.

Nasjonalparkens tjenestemenn forteller til BBC at dette var det første kjente angrepet på den verdensberømte Boulders Beach, som tiltrekker seg opptil 60.000 besøkende turister i året.

