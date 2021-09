Biden ventes å komme med «gode klimanyheter» til FNs hovedforsamling

NTB

I sin første tale til FNs hovedforsamling som USAs president, er det ventet at Joe Biden kommer med gode klimanyheter og legge vekt på USA-ledet diplomati.

En FN-kilde har etter et lukket møte mellom flere land i forbindelse med FNs hovedforsamling, røpet at Biden skal komme med «gode nyheter» på klimafronten, spesielt om det globale klimafondet.

Fondet er et resultat av at høyinntektsland har lovet et årlig beløp på 100 milliarder dollar for å hjelpe lavinntektsland med klimatilpasning, men fondet mangler allerede rundt 20 milliarder dollar.

– Vi har ingen detaljer, men vi håper på klarhet rundt hvordan USA har tenkt å støtte mobiliseringen av fondet, fortalte FN-kilden etter møtet, ifølge AFP.

Det er også ventet at Biden i talen sin til FNs hovedforsamling tirsdag vil legge vekt på USA-ledet diplomati som veien videre fra en konfliktpreget verden.

– Presidenten vil understreke at å avslutte krigen i Afghanistan også avslutter et kapittel med fokus på krig, og startet et kapittel med fokus på personlig, meningsfylt og effektiv amerikansk diplomati, forteller en anonym kilde i det amerikanske regjeringsapparatet ifølge AFP.

Trolig vil han også blant annet ta opp forholdet mellom USA og Kina i lys av FNs generalsekretær António Guterres' nylige advarsler om en ny kald krig, denne gangen mellom nettopp de to landene.