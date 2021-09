Amnesty: Taliban i ferd med å bryte ned menneskerettighetene i Afghanistan

En kvinne går ned fra scenen i et auditorium på universitetet i Kabul, etter å ha talt under en demonstrasjon til støtte for den nye Taliban-regjeringen. Foto: Felipe Dana / AP / NTB

NTB

En ny rapport viser omfattende brudd på menneskerettighetene i Talibans Afghanistan. Det pekes på drap på sivile og blokkering av nødhjelp.

Amnesty International slår fast at Taliban ikke kaster bort tiden, men allerede er godt i gang med å bryte ned menneskerettighetene som er blitt oppnådd i Afghanistan etter en 20 års lang kamp.

Sammen med den Paris-baserte menneskerettsorganisasjonen FIDH og Verdensorganisasjonen mot tortur (OMCT), har Amnesty sluppet en rapport som dokumenterer omfattende menneskerettsbrudd.

Det står i kontrast til inntrykket Taliban har søkt å skape offentlig, der gruppen har hevdet den vil respektere menneskerettighetene.

– Målrettede drap

En lang rekke menneskerettsbrudd dokumenteres ifølge Amnesty i rapporten.

Det handler om målrettede drap på sivile og soldater som har lagt ned våpnene, blokkering av nødhjelp til Panjshirdalen, restriksjoner for kvinners frihet og brudd på ytringsfriheten og sivilsamfunnets rettigheter.

– I løpet av bare fem uker siden de tok kontroll over Afghanistan, har Taliban helt klart demonstrert at de ikke mener alvor i å beskytte eller respektere menneskerettigheter, sier Dinushika Dissanayake, Amnestys visedirektør for Sør-Asia.

– Vi har allerede sett en bølge av brudd, fra hevnangrep og restriksjoner for kvinner, til at demonstrasjoner, mediene og det sivile samfunnet blir slått ned, sier Dissanayake.

– Går fra dør til dør

Rapporten dokumenterer nær daglige brudd på menneskerettighetene siden Taliban inntok Kabul i august. Taliban går fra dør til dør i jakten på menneskerettsforkjempere, heter det.

Mange lever i frykt og har gått i dekning.

– Med tanke på frykten som råder, mangelen på mobilitet og at internettet er stengt ned flere steder, er disse funnene trolig kun et lite bilde av hva som skjer på bakken, sier Dissanayake.

Menneskerettsgruppene ber FN sørge for robuste systemer som kan dokumentere menneskerettsbrudd i Afghanistan og holde Taliban ansvarlige.

I arbeidet med rapporten har menneskerettsgruppene snakket med en mann de kaller Mahmud, som har flyktet fra Afghanistan og er anonymisert av hensyn til egen sikkerhet.

– Skader forenelig med pisking

Han forteller at han fikk beskjed om å overgi alt av utstyr og penger hans menneskerettsgruppe hadde i Kabul. Kolleger av ham er blitt banket opp, forteller han. Amnesty har vist bildene av kollegaene til rettsmedisinere som sier skadene antyder pisking.

– Trusselen menneskerettsforkjempere opplever i Afghanistan er ekte. De er under angrep på alle fronter, siden Taliban ser dem som fiender, sier Delphine Reculeau i OMCT.

– De lever i konstant frykt for å bli pågrepet, torturert eller verre, sier hun og legger til at det internasjonale samfunnet må ta grep.

Et annet tegn på fryktkulturen er at en stadig større andel afghanske kvinner nå går med burka ute i offentligheten. Andre kvier seg for å forlate hjemmet uten en mannlig verge, og aktiviteter er blitt stanset i frykt for konsekvenser.

Enkelte kvinner har demonstrert i gatene, men flere av demonstrasjonene er blitt slått ned med makt av Taliban.

– Ble torturert

En kvinne med aliaset Nazir forteller at hun og vennen ble slått kraftig av Taliban etter at de deltok på en demonstrasjon.

– Vennen min ble pågrepet. Han ble grovt torturert og fikk armen sin brukket. Da Taliban slapp ham fri, måtte de gi ham nye klær fordi klærne hans var fulle av blod, sier Nazir.

Taliban har gjentatte ganger avvist at de har begått menneskerettsbrudd, blant annet til NRK i Panjshirdalen i helgen.

– Dette fordømmer vi på det sterkeste. Det stemmer ikke. Det er propaganda, sa Taliban-kommandant Gul Agha til NRK om påstandene om drap på sivile og blokkering av nødhjelp.