Trudeau mot seier – men får ikke flertallet i nasjonalforsamlingen

– Vi har jobbet veldig hardt i valgkampen, og canadiere gjør et viktig valg, sa Justin Trudeau da han sammen med sin kone og barn stemte i Montreal mandag. Foto: Sean Kilpatrick / The Canadian Press via AP / NTB

NTB

Prognoser viser at Justin Trudeau kan ta fatt på sin tredje periode som statsminister i Canada, og motkandidaten har erkjent valgnederlaget.

Det har vært svært tett mellom Trudeaus parti De liberale og opposisjonspartiet De konservative, ledet av Erin O'Toole, på meningsmålingene før valget.

Resultatet var en stund for jevnt til å utpeke en vinner, men CBCs prognose basert på foreløpige resultat viser at Trudeau får flest mandater i nasjonalforsamlingen.

Det ser ikke ut som at statsministerens parti klarer å kapre de 170 setene som trengs for å få flertall, og prognosen antyder foreløpig en fortsatt mindretallsregjering.

Erkjenner nederlaget

Opposisjonsleder Erin O'Toole har erkjent nederlaget i valget, ifølge Reuters. Tirsdag morgen norsk tid ringte han til statsminister Justin Trudeau og gratulerte ham med seieren.

Trudeau skrev ut nyvalg i august, på et tidspunkt der han hadde et solid forsprang på målingene. På den andre siden var O'Toole fersk som leder for De konservative, og ukjent for de fleste velgere.

Men motgangen til tross har partiet klart å hente seg inn, og i de siste målingene lå de side om side med Trudeaus parti.

Håpet på styrket posisjon

Trudeau har vært statsminister i Canada siden hans første valgseier i 2015, men han er ikke så populær som han en gang var.

Trudeau regnet med at canadierne i valget ville belønne ham for å ha ledet landet gjennom koronapandemien, og ville bruke regjeringens popularitet for å få styrke posisjonen deres i en ny maktperiode.

Canada er blant de landene i verden som har vaksinert flest innbyggere, og 49-åringens regjering brukte mye penger på å redde økonomien under portforbudene.

Klima var en av de viktigste sakene i forkant av mandagens valg i Canada, men partiet De grønne gjør et dårlig valg.