Tokyo-børsen ned mer enn 2 prosent ved åpning

NTB

Nikkei-indeksen stupte 2,07 prosent til 29.869,54 poeng i tidlig handel, mens den bredere Topix-indeksen svekket seg 2,21 prosent.

Fallet knyttes til frykten for at den kinesiske boligutbyggergiganten Evergrande, som er ett av selskapene med høyest gjeld i verden, skal kollapse.

Selskapet har en gjeld på mer enn 300 milliarder dollar. Det er ikke sikkert at kinesiske myndigheter klarer å hindre at selskapet går under, noe som vil gi store ringvirkninger, ifølge eksperter.

– Det er ventet at det japanske aksjemarkedet, som var stengt mandag, blir dominert av salgsordrer siden investorene er påvirket av den globale børsuroen knyttet til Evergrande, heter det i et notat fra Okasan Online Securities.

Børsnedturen startet mandag i Hongkong, og tirsdag åpnet handelsdagen her med at Hang Seng-indeksen svekket seg 1,08 prosent.

De ledende børsene i Europa falt mandag med rundt 2 prosent, mens Dow Jones-indeksen i USA falt med 1,8 prosent og den teknologitunge Nasdaq-indeksen falt med 2,2 prosent. Analytikere sier dette kan være starten på et børskrakk.

Aksjemarkedene i Kina, Sør-Korea og Taiwan er tirsdag steng på grunn av en helligdag.