Fortsatt frykt for Evergrande-kollaps på børsene i Asia

NTB

Børsen i Asia stabiliserte seg tirsdag etter mandagens børsuro, men frykten for kollaps hos den kinesiske boligutbyggergiganten Evergrande er stadig til stede

Nikkei-indeksen var ned 2 prosent ved lunsjtider, mens den bredere Topix-indeksen svekket seg 1,5 prosent.

Nedgangen knyttes til frykten for at den kinesiske boligutbyggergiganten Evergrande, som er ett av selskapene med høyest gjeld i verden, skal kollapse.

Selskapet har en gjeld på mer enn 300 milliarder dollar, og det er usikkert om det kan betale for seg. Det er heller ikke sikkert at kinesiske myndigheter klarer å hindre at selskapet går under, noe som vil gi store ringvirkninger, ifølge eksperter.

Evergrande forsikrer på sin side at selskapet kommer til å overholde sine betalingsforpliktelser overfor investorer, partnere og finansielle institusjoner, opplyser selskapets styreformann, ifølge Reuters.

Børsnedturen startet mandag i Hongkong, men tirsdag var nedgangen mindre markant. Hang Seng-indeksen var 0,3 prosent i minus midt på dagen.

De ledende børsene i Europa falt mandag med rundt 2 prosent, mens Dow Jones-indeksen i USA falt med 1,8 prosent og den teknologitunge Nasdaq-indeksen falt med 2,2 prosent. Analytikere sier dette kan være starten på et børskrakk.

Aksjemarkedene i Kina, Sør-Korea og Taiwan er tirsdag stengt på grunn av en helligdag.