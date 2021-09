Republikaner advarer egne partifeller: – Tiden for å gjemme seg er over

Medlem av Representantenes hus Adam Kenzinger tok til tårene da han snakket om truslene mot familien i kjølvannet av riksretten mot Donald Trump. Han er én av ti republikanere som stemte for domfellelse.

Donald Trump er like, om ikke mer, dominerende i partiet nå enn før, mener medlem av Representantenes hus Adam Kinzinger. Nå advarer han om konsekvensene av å tie.

Adam Kenzinger var en av ti republikanerne i Representantenes hus som stemte for å domfellelse i riksrettssaken mot eks-president Donald Trump tidligere i år. Nå advarer han mot den økende makten den tidligere presidenten har i partiet. Kenzinger sier at han heller vil forlate politikken enn å stille seg bak Trump i et fremtidig valg.

– Slik det står nå så vinner Trump, og det er en direkte konsekvens av at så mange i det republikanske parti har valgt å tie, sier Kenzinger i et intervju med CNN.

«En livsfarlig kreftsvulst»

Den 43 år gamle republikaneren er en av flere som går ut og ber partiet velge side.

– Dersom du stiller deg bak Trump så støtter du hans utsagn og handlinger, dersom du ikke støtter ham så må du gå ut offentlig og si dette. Tiden for å gjemme seg er over og konsekvensene er allerede for store, advarer Kenzinger.

Forrige uke gikk det republikanske kongressmedlemmet Anthony Gonzalez ut og kalte Trump «en livsfarlig kreftsvulst» for USA. Han har nå valgt å trekke seg ut av politikken i frykt for at partiet skal stille seg bak Donald Trump.

(Saken fortsetter under bildet).

Kongressmann Anthony Gonzalez stiller ikke til gjenvalg og vil bruke tiden sin på å sørge for at Trump ikke blir gjenvalgt som president. Les mer Lukk

– Dette er svært uansvarlig

Gonzales støttet Trump gjennom presidentperioden, men begynte å ta avstand da den tidligere presidenten begynte å stille spørsmål ved valgets legitimitet. Kongresstormingen 6. januar ble siste dråpe, og Gonzales ble en av ti, sammen med Kenzinger, som stemte for å felle Trump i den påfølgende riksrettssaken.

– Han kan ikke bli president igjen, og jeg kommer til å bruke all min energi på å sørge for at det ikke skjer. Politikken er så giftig akkurat nå, spesielt i mitt eget parti, sier Gonzales til New York Times.

Gonzales ber, på lik linje med Kenzinger, republikanere om å ta til orde mot Donald Trump.

– Vi har lært leksen vår som parti, og dette er svært uansvarlig og ødeleggende for landet vårt, sier Gonzalez angående tausheten i partiet.

Trump: Da gjenstår det bare ni

Trump feirer Gonzalez’ valg om å ikke stille til gjenvalg som kongressmann og kommer med stikk til de ti republikanerne som valgte å stemme for domfellelse i riksrettssaken.

– Da er én ferdig, så da gjenstår det bare ni til, sier Trump i en offentlig uttalelse. Blant de ti som valgte å stemme mot Trump var tidligere presidentkandidat Mitt Romney. Han stilte som republikanernes kandidat i 2012 og tapte mot Barack Obama.