Auckland forlenger koronanedstengingen i minst to uker

Statsminister på New Zealand, Jacinda Ardern, har forlenget nedstengingen av landets største by Auckland i ytterligere to uker. Arkivfoto: Mark Mitchell / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Innbyggerne i New Zealands største by Auckland må leve under koronarestriksjoner i minst to uker til, men noen tiltak blir lettet på.