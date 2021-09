Vladimir Putins parti mot ventet valgseier i Russland

NTB

Opptellingen er i gang i Russland etter at valglokalene stengte. Det ligger an til en klar seier til Vladimir Putins regjeringsparti – som ventet på forhånd.

Det tre dager lange valget nærmer seg nå slutten mens stemmene telles opp i det enorme landet, som spenner seg over hele elleve tidssoner.

Etter at 9 prosent av stemmene er telt opp, har regjeringspartiet Forente Russland foreløpig en oppslutning på 38,75 prosent, mens Kommunistpartiet har 25,06 prosent, ifølge Valgkommisjonen.

Valget anses som en sentral del av Putins plan om å befeste sitt grep om makten i forkant av presidentvalget i 2024, hvor flertall i Dumaen er essensielt.

– Meningsløst valg

I teorien er alle de 450 setene i Dumaen, underhuset i nasjonalforsamlingen, i spill. Regjeringspartiet Forente Russland var imidlertid på forhånd ventet å gå seirende ut.

Kreml har ryddet mange av rivalene av banen allerede før valget. Opposisjonelle er blitt satt i fengsel, pågrepet eller enkelt og greit nektet å stille.

Observatører fra Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) har ikke vært til stede, på grunn av uenighet om vilkårene Russland har satt. Russland ønsket også å bare tillate et lite antall.

Den generelle oppfatningen blant russere er at valget er meningsløst, mener statsviter Andrej Kolesnikov ved Carnegie-senteret i Moskva. Han mener Kreml vil fortsette å stramme grepet, og han tror ikke det vil bli noen større demonstrasjoner mot valgresultatet.

– Folk er rett og slett for demoralisert, sier statsviteren.

Anklager om fusk

Valgkommisjonen har mottatt minst 750 klager vedrørende ulike uregelmessigheter knyttet til stemmeavgivningen, opplyser landets innenriksdepartement søndag.

Medlemmer i den russiske valgkommisjonen teller stemmer i en landby utenfor Omsk i Russland. Foto: Evgeniy Sofiychuk / AP / NTB Les mer Lukk

Dette står i sterk kontrast til den uavhengige velgerrettighetsorganisasjonen Golos, som sier de har avdekket tusenvis av uregelmessigheter, noe de mener å kunne bevise med både bilder og video.

Organisasjonen har delt en rekke videoer som viser hundrevis av uniformerte arbeidere og det som ser ut til å være ansatte i forskjellige statlig eide virksomheter som samlet ankommer valglokaler forskjellige steder i landet.

De har også lagt ut film og bilder av det som skal være valgurner som blir fylt med hele pakker med stemmesedler. En rekke klager på at overvåkingskameraer i valglokalene ikke fungerer er også registrert. Slike kameraer skal være på plass overalt for å hindre valgfusk.

Anbefalte motkandidater

Den fengslede opposisjonslederen Aleksej Navalnyj forsøkte å fremme strategien og appen «Stem smart». Appen ga velgerne råd om å samle seg bak kandidatene som var antatt å ha størst sjanse til å slå noen av regjeringspartiets folkevalgte.

Leonid Volkov, en viktig eksilstøttespiller for Navalnyj, skrev nylig på Telegram at en stemme til en «Stem smart»-kandidat i praksis ville være en stemme for Navalnyj. Opposisjonslederen selv har ikke kunnet få beskjeder ut fra straffeleiren øst for Moskva der han for tiden er innsatt.

Det var uklart hvor stor effekt «Stem smart»-strategien ville få, men den har tidligere bidratt å til å presse ut enkelte kandidater fra regjeringspartiet i lokalvalg. Mange av kandidatene som ble foreslått i appen, tilhører Kommunistpartiet.