Frankrike irritert over sveitsisk beslutning om å kjøpe jagerfly i USA

NTB

Frankrike benekter at et møte mellom Sveits' og Frankrikes presidenter er avlyst fordi Sveits vil kjøpe amerikanske jagerfly i stedet for franske.

Det er de sveitsiske avisene Le Matin Dimanche og SonntagsZeitung som meldte at møtet mellom Emmanuel Macron og hans sveitsiske motpart Guy Parmelin var avlyst fra fransk side.

Begge avisene siterte anonyme diplomatiske kilder om at Frankrike dropper møtet på grunn av irritasjon over hvordan Sveits har ført sine forhandlinger i forkant av beslutningen om å kjøpe 36 amerikanske F35-fly.

Frankrike hevder at Sveits fortsatte forhandlingene med andre produsenter, blant dem Dassault, den franske produsenten av Rafale-flyene, etter at det var besluttet å kjøpe fly fra Lockheed-Martin.

Både den franske regjeringen og kontoret til Parmelin benekter at møtet er offisielt avlyst, og sier at planen for møtet ennå ikke er avklart.

– Det har aldri vært avlyst, og spesielt ikke av grunnene som nevnt, melder Elysee-palasset i Paris. De sier at det ble avgjort i begynnelsen av året at det skulle holdes et møte, og at sveitserne foreslo november.

Men franskmennene varslet i sommer at november kunne bli vanskelig, og at en endelig dato ennå ikke er fastsatt. En slik endring kan ikke betraktes som en avlysning, sier de.

Frankrike er for tiden i konflikt med USA, Storbritannia og Australia om brudd på en kontrakt om nye ubåter.