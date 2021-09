Goussainville-Vieux Pays: Landsbyen som døde da flyplassen kom

Den livlige postkort-landsbyen ble brått en spøkelsesby. Det er først når du kikker opp at du skjønner hvorfor.

Drøye 25 kilometer nordøst for Paris ligger det en spøkelsesby. Det kan virke som om tiden har stått stille med de nedslitte byggene og overgrodde hagene. Idyllen avbrytes raskt da et passasjerfly fra Air France senker landingshjulene og går inn for landing på den franske hovedstadens hovedflyplass, Charles de Gaulle.

Landsbyen er de nordvestlige rullebanene ved flyplassens nærmeste nabo, og flyplassen ble til gjengjeld landsbyens bane.

Rammet av katastrofe

Postkort-landsbyen ble rammet av en katastrofe ett år før Charles de Gaulle-flyplassen ble åpnet i 1974.

Under Paris Air Show i 1973 krasjet et Tupolev TU-144 inn i en rekke på 15 hus samt en skole. TU-144 var Sovjetunionens motsvar til fransk-britiske Concorde og ulykken drepte alle seks besetningsmedlemmene om bord i flyet, samt åtte mennesker på bakken.

En forlatt villa i Vieux Pays. Hjemmet ble forlatt kort tid etter den nye flyplassen ble åpnet i 1974. Utenom enkelte husokkupanter har villaen stått urørt i over 45 år.

Kort tid senere flyttet, eller nærmere sagt, flyktet befolkningen fra landsbyen. Da Paris nye hovedflyplass åpnet året etter ble det nærmest ubeboelig å oppholde seg i den tidligere idylliske landsbyen.

Innflygingen til rullebanene nærmest Terminal 1 går rett over landsbyen og selv i coronaåret 2020 var det nesten 230.000 avganger og landing på flyplassen.

Få gjenboende

Siden 1974 – i over 45 år, har landsbyen vitret bort. Det er kun noen få svært standhaftige sjeler igjen som har nektet å flytte. Med den umiddelbare nærheten til flyplassen har området ikke vært spesielt interessant å bygge opp igjen, selv om landsbyen er svært sentralt plassert nært Paris.

Ett hundretalls av husene ble kjøpt opp av flyplassen med lovnad om å holde dem vedlike, men det virker ikke å være tilfellet, da flere av dem er så falleferdige at taket har rast ned og man fra inni noen av dem kan se rett opp på flyene som kommer inn til landing. Flyplassen har heller ikke lov til å rive dem, da landsbykirken er klassifisert som verneverdig og alle husene med 500 meters omkrets av den også må vernes.

Taket og andreetasjen er borte. Det er kun det ytre skallet som står igjen av dette huset i Vieux Pays utenfor Paris.

Turistattraksjon

Likevel er det fortsatt noen få mennesker som holder ut. Midt blant falleferdige spøkelseshus og nedlagte matbutikker, så finnes det en fullt operativ bruktbokhandel.

Det bor i dag om lag 300 mennesker igjen i landsbyen, mens mange flyttet til Goussainville, som er kun få kilometer unna og ikke like utsatt for flystøyen.

Likevel har spøkelsesbyen over de siste årene blitt et yndet sted for turister som ønsker å ta inn over seg stemningen av den forlatte byen og man kan til og med få guidede gåturer gjennom gatene.