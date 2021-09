NRK i Panjshirdalen: Folk forteller om drap på sivile

NTB

Folk i Panjshirdalen forteller NRK at Taliban har drept sivile der. En Taliban-kommandant avviser blankt internasjonale anklager om krigsforbrytelser.

NRK har fått reise inn i Panjshirdalen, provinsen der den siste motstanden mot Taliban i Afghanistan ble slått ned. BBC og Human Rights Watch har formidlet anklager om krigsforbrytelser.

– Dette fordømmer vi på det sterkeste. Det stemmer ikke. Det er propaganda. Det har vært krig her. De soldatene som gjorde motstand, ble selvsagt drept. De mistet mange og vi mistet mange. Men de som overga seg ble ikke drept, sier Taliban-kommandant Gul Agha til NRK.

Flere vanlige folk i dalen vil ikke si for mye om hvordan det nå er å leve under Talibans styre. NRK skriver at de blir fortalt om at Taliban har drept sivile.

– Ja, de har drept flere. Blant annet i Onaba- og Qabzan-områdene. Sivile, sier en mann.