Få Donald Trump-tilhengere møtte opp ved Kongressen

NTB

Noen få hundre Trump-støttespillere hadde lørdag ettermiddag møtt opp for å demonstrere ved Kongressen. Et stort politioppbud var på plass.

Det var flere politi- og pressefolk til stede enn demonstranter, melder nyhetsbyrået AP.

Trump-supporterne hadde varslet at de ville vise sin støtte til dem som er fengslet og stilt for retten etter kongresstormingen 6. januar. Den gangen endte en stor Trump-mønstring opp med at Kongressen ble stormet og politikerne måtte evakueres.

Så langt er det ikke meldt om større hendelser, utover litt knuffing. En person er pågrepet for å bære kniv.

Det pågår også en motdemonstrasjonen en drøy kilometer unna, på Freedom Plaza, melder Washington Post.