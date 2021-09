Full beredskap når Trump-støttespillere vil mønstre ved Kongressen igjen

NTB

Politiet i Washington tar alle forholdsregler før Donald Trump-supportere lørdag skal demonstrere ved USAs kongressbygning.

Trump-supporterne har varslet at de vil vise sin støtte til dem som er fengslet og stilt for retten etter kongresstormingen 6. januar. Den gangen endte en stor Trump-mønstring opp med at Kongressen ble stormet og politikerne måtte evakueres.

Fem dødsfall er knyttet til stormingen, blant dem en kvinne som ble skutt av en politimann som har forklart at han måtte beskytte folkevalgte fra mobben.

Flere politifolk og andre har slitt med ettervirkninger etter angrepet.

– Snakkes på nettet

Til tross for at det er vanskelig å si hvor stor lørdagens mønstring blir, tar politiet i den amerikanske hovedstaden alle forholdsregler.

Politisjef for kongresspolitiet, Tom Manger, sier at det er vanskelig å beskrive hvor stor faren for vold er, men at det er avdekket samtaler på nett som minner om det man senere har sett foregikk før kongresstormingen i januar.

Derfor er både kongresspolitiet og Washington-politiet i full beredskap. De vil for all del unngå tabbene de er blitt kritisert for da Kongressen ble stormet sist.

Fare for sammenstøt

Den største faren denne gang er sammenstøt mellom Trump-demonstrantene og motdemonstranter, sier Manger.

– Vi kommer ikke til å tolerere vold eller kriminell oppførsel på noe vis. Det amerikanske folket og Kongressen har en forventning om at vi skal beskytte bygget. Og jeg er trygg på at planen vi har, vil leve opp til det, sier Manger.

Det er igjen blitt satt opp store gjerder rundt kongressbygningen. Politiet forbereder seg også på at enkelte av demonstrantene kan møte opp bevæpnet med våpen.

Matt Braynard, som tidligere var strateg i Trump-kampanjen, er arrangøren bak demonstrasjonen. Han sier de vil vise støtte til de rundt 60 som sitter fengslet etter opprøret. Det er tatt ut mer enn 600 siktelser.

– Politiske fanger

Enkelte republikanere har den siste tiden omtalt disse som politiske fanger, og lørdagens demonstrasjon blir sett på som et nytt forsøk på å omskrive historien om hva som skjedde i den voldelige stormingen i januar, skriver AP.

Kongressrepresentanten Adam Kinzinger, en av to republikanere som sitter i komiteen som etterforsker opprøret, sier han støtter grepene politiet har tatt før demonstrasjonen.

– Forhåpentlig er det nettopp en overreaksjon fra politiet som kan forhindre at dette kommer ut av kontroll, sier Kinzinger.

Han erkjenner at flere republikanske velgere kommer til å kritisere politiets håndtering hvis det viser seg å bli en fredelig demonstrasjon, men sier det som skjedde i januar, viser at det er nødvendig.

Etterretningsrapport

Politiets etterretning antyder at ekstremistgrupper vil forsøke å påvirke demonstrasjonen, men ledere i grupper som Proud Boys og Oath Keepers har sagt de ikke kommer, og bedt andre holde seg unna.

Likevel er for eksempel nasjonalgarden satt i beredskap. De vil rykke inn og forsvare kongressbygget hvis situasjonen utarter, men vil ikke bruke skytevåpen.

I en etterretningsrapport kommer det fram at det diskuteres i sosiale medier om Kongressen skal stormes igjen, og at det legges planer om å bortføre en ikke navngitt politiker.

Det er ikke ventet at noen folkevalgte vil være til stede i kongressbygningen når demonstrasjonen skal skje lørdag.