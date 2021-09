Politiet gjorde skremmende funn på gutterommet – gutter (13 og 14) pågrepet

De to guttene på 13 og 14 år ble forrige uke pågrepet og ført inn i arresten, siktet for å ha planlagt å utføre en masseskyting.

To skoleelever ved en ungdomsskole i Lee County i Florida er siktet for å ha planlagt storstilt skoleskyting. – Kunne blitt den neste Parkland-massakren.

En skoleelev tipset en lærer ved Harns Marsh Middle School om at en av de to elevene kunne ha et våpen i skolesekken. Da tipset ble videresendt politiet undersøkte de begge elevene på skoleområdet og fant ikke noe våpen. Men da de dro hjem til dem, fant de noe langt mer alarmerende.

– Jeg har vært krystallklar. Våre barn skal være trygge. Og de som er ansvarlige for trusler, reelle eller falske, skal holdes ansvarlige, sa sheriff Carmine Marceno under en pressebriefing i forrige uke ifølge flere medier.

Stoppet i planleggingsfasen

For politiets undersøkelser viser at guttene hadde søkt etter skytevåpen på svartebørsen, studert hvordan man lagde rørbomber og brukt mye tid på å undersøkte skoleskytingen ved Columbine. Tolv elever og to lærere ble drept i massakren ved Columbine High School i Colorado i 1999, før de to gjerningsmennene, begge elever, tok sine egne liv.

– Dette kunne blitt den neste Parkland-massakren, men vi stoppet dem i planleggingsfasen, sa sheriffen, ifølge USA Today.

I 2018 ble 17 personer drept i en skoleskyting ved Marjory Stoneman Douglas High School i Parkland, kun to timer fra Lee County i Florida.

Sheriff Carmine Marceno sier politiet tok tipset om de to guttene alvorlig og sier at funnene politiet gjorde på gutterommene viste at de to hadde planlagt å utføre en skoleskyting. Les mer Lukk

Fant detaljerte kart

Selv om politibetjenten ikke fant våpen i skolesekkene til de to guttene, gjorde de andre interessante funn.

– Det ble funnet et kart over skoleområdet. Kartet inneholdt indikatorer på hvor det var plassert overvåkningskameraer på skoleområdet, opplyste Marceno på pressekonferansen. De fant også flere kniver og et skytevåpen hjemme hos guttene.

Ifølge vitner har de to unge guttene flere ganger uttrykt at de har ønsket å utføre en skoleskyting. Dette skal ha skjedd både i klasserommet, i kantinen og på Zoom-møter.

– Kun et lite barn

Ifølge sheriffen kjenner politiet godt til guttene og har tidligere rykket ut til guttenes hjemmeadresser opp mot 80 ganger.

Etter pågripelsen ble det utført en psykisk sjekk av guttene ved en helseklinikk, før de ble overført til arresten, siktet for å ha planlagt en masseskyting.

Under en rettshøring søndag skal moren til den ene av guttene ha uttalt at «han er kun et lite barn» og bedyret at guttene umulig seriøst kan ha vurdert å utføre planene, ifølge Washington Post.

I rettshøringen ble det bestemt at de to skal holdes i en ungdomsanstalt i minst tre uker, mens politiet fortsetter etterforskningen.