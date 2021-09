Ekspertkomité i USA vil gi påfyllingsdose til de eldre

En kvinne får en dose Pfizer-vaksine i Dallas 26. august. Foto: LM Otero / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

En ekspertkomité i USA vil ikke gå inn for å gi påfyll med Pfizer-vaksinen til alle over 16, men anbefaler det til dem over 65 og folk i risikogrupper.