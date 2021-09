Kongolesisk professor: – Ebola er beseiret

– I 40 år har jeg vært vitne til og spilt en rolle i kampen mot denne forferdelige og dødelige sykdommen, sier den kongolesiske professoren Jean-Jacques Muyembe.

NTB

Verden har vunnet over ebolaviruset, fastslår professoren som oppdaget viruset for over 40 år siden.