Rettssak om Østerrikes coronahåndtering i gang

Utbruddet i Ischgl var et av de første etter at coronapandemien nådde Europa. Nå går etterlatte til sak mot myndighetens håndtering av smitten. Illustrasjonsfoto: Halvard Alvik / NTB

NTB

En østerriksk domstol har startet behandlingen av et søksmål fra de etterlatte etter en av dem som døde i det første coronautbruddet på skistedet Ischgl.

Enken og sønnen til en 72 år gammel mann saksøker staten etter utbruddet tidlig i pandemien. De mener håndteringen førte til unødvendig lidelse og død.

De to etterlatte ber om rundt 100.000 euro – omtrent 1 million kroner – i erstatning i det som blir en testsak for et gruppesøksmål fra flere hundre av dem som ble syke etter å ha besøkt Ischgl i februar i fjor. Det østerrikske forbrukerombudet er partshjelp i søksmålet.

Utbruddet i Ischgl regnes som en av de første supersprederhendelsene i pandemiens tidlige fase i Europa.

En uavhengig kommisjon kom i fjor fram til at myndighetene i Tyrol var for trege med å stenge skistedet. Kommisjonen fant ikke bevis for politisk press eller press fra næringslivet i beslutningsprosessen.