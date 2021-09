Pakistansk-iransk møte om Afghanistan

NTB

Irans president Ebrahim Raisi har møtt Pakistans statsminister – et møte som i stor grad dreide seg om Afghanistan.

Ifølge Pakistans utenriksdepartement møttes de to i forbindelse med toppmøtet i Shanghaigruppen (SCO) i Tadsjikistan.

Statsminister Imran Khan skal ha understreket at det er viktig for Pakistan med fred, stabilitet og velstand i Afghanistan. Han sa også at det er viktig å handle raskt for å stabilisere situasjonen i nabolandet, både sikkerhetsmessig, humanitært og økonomisk.

Pakistan har i likhet med resten av verden ennå ikke anerkjent den nye Taliban-regjeringen i Kabul, som er innsatt etter at den islamistiske gruppa tok makten i midten av august.