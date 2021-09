Australia avfeier Kinas kritikk av ubåtavtale

NTB

Australias statsminister avviser Kinas kraftige reaksjon på ubåtavtalen med USA og Storbritannia. Australia skal også utvikle raketter sammen med USA.

Scott Morrison sier i et radiointervju at den nye avtalen er i alles interesse, også Kinas, for å sikre trygghet og stabilitet i regionen. Han legger til at Australia har rett til å ta beslutninger som er i egen interesse, og at Kina selv «har et omfattende program for bygging av atomubåter».

Kina ble ikke nevn eksplisitt da avtalen ble kjent, men USAs president Joe Biden viste til «trusler som utvikler seg raskt» og behovet for å styrke den militære avskrekkingen i Stillehavsregionen.

I Australia reagerte Kinas ambassade med å si at australierne må «legge fra seg den utdaterte kalde krig-mentalitet og trangsynte geopolitiske perspektiver» og slutte å følge en linje som vil svekke forholdet mellom de to landene.

Forsvarsminister Peter Dutton i Australia sier kommentarene er pinlige og viser hvorfor den nye alliansen er nødvendig.

Torsdag opplyste Australia også at landet vil samarbeide med USA om utvikling av raketter og at flere amerikanske skal være utplassert i landet. Det amerikanske marineinfanteriet har i en årrekke hatt en rotasjon med midlertidig utplassering i Darwin nord i Australia.