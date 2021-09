To menn siktet for drap på nordirsk journalist

NTB

To menn er siktet for drapet på den nordirske journalisten Lyra McKee, som ble skutt og drept da hun dekket opptøyer i Derry i 2019.

29 år gamle McKee var ansett som en av Nord-Irlands mest lovende journalister, skriver The Guardian. Ekstremistgruppen New IRA påtok seg ansvaret for drapet.

De to drapssiktede, som er henholdsvis 21 og 33 år gamle, er også siktet for besittelse av våpen og ammunisjon med hensikt å utøve vold, besittelse og bruk av bensinbomber, samt ildspåsettelse.

I tillegg til de to, ble to andre menn pågrepet onsdag. Den ene, som er 20 år gammel, er blant annet siktet for besittelse og bruk av bensinbomber.

Den andre, en 19-åring, har siden blitt løslatt. De tre andre møter i retten i Derry via videooverføring fredag.

En 53 år gammel mann er fra før blitt pågrepet og siktet i forbindelse med drapet.