Prins Philips testamente skal hemmeligholdes i 90 år

Prins Philips testament skal forsegles i 90 år før det kan bli vurdert publisert, har High Court i London bestemt. Det er ikke vanlig at kongelige testamenter blir offentliggjort i Storbritannia. Foto: Matt Dunham / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

En domstol har bestemt at avdøde prins Philips testamente skal forsegles for offentligheten i 90 år for å beskytte verdigheten til hans kone dronning Elizabeth.