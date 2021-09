Nederlands utenriksminister går av etter å ha fått kritikk fra nasjonalforsamlingen

NTB

Nederlands utenriksminister Sigrid Kaag har gått av etter at nasjonalforsamlingen vedtok skarp kritikk mot henne i forbindelse med Afghanistan-håndteringen.

Etter at kritikkforslaget ble kjent torsdag sa Kaag umiddelbart at hun ville gå av som utenriksminister etter at parlamentet hadde fastslått «at regjeringen opptrådte uansvarlig».

I en debatt i parlamentet onsdag kveld erkjente Kaag at regjeringens langsomme og uklare respons til situasjonen i Afghanistan førte til at noen lokale ansatte og folk som arbeidet som tolker for nederlandske soldater, ikke ble evakuert før eller etter Talibans raske maktovertakelse.

– Jeg kan bare godta konsekvensene av denne vurderingen. Det var jeg som hadde det største ansvaret, sa hun om avgjørelsen.