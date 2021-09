Krisetiltak i helsevesenet i Idaho

NTB

Den amerikanske delstaten Idaho er hardt rammet av coronaviruset. Helsevesenet er under så hardt press at tilgangen til intensivbehandling må rasjoneres.

Delstatens helsedepartement kom med kunngjøringen om krisetiltak og rasjonering etter at det største sykehusnettverket i Idaho, St. Luke's Health System, slo alarm.

De ba om å få innføre krisetilstand fordi sykehusene er overveldet av de mange covid-19-tilfellene. Det innebærer blant annet at intensivplasser skal tildeles de pasientene som har størst sjanse for å overleve.

Andre pasienter vil dermed risikere å kun få mindre effektiv behandling og smertelindring. Det er imidlertid ikke gitt at nødprioriteringer vil være nødvendige overalt, og avgjørelsen er opp til det enkelte sykehus.

Tidligere har slik nødprioritering kun vært tillatt på sykehus nord i Idaho, men kriseerklæringen gjelder nå hele delstaten.

Få vaksinerte

Idaho er blant delstatene i USA der vaksinedekningen er dårligst, bare rundt 40 prosent av befolkningen er fullvaksinert.

Delstatens republikanske guvernør Brad Little har ifølge New York Times avvist å innføre krav om munnbind eller vaksinasjoner.

– Situasjonen er forferdelig – vi har ikke nok ressurser til å gi fullgod behandling til pasientene på våre sykehus, uansett om de er innlagt for covid-19, hjerteinfarkt eller en bilulykke, sier Dave Jeppesen, som leder delstatens helsemyndighet, i en uttalelse.

Han oppfordrer folk til å vaksinere seg og bruke munnbind innendørs og i trengsel utendørs.

Smittehopp

Den landlige delstaten har hatt et kraftig hopp i smitten i den siste tiden, og onsdag ble mer enn 1.300 nye coronatilfeller registrert.

I takt med økende smitte har sykehusinnleggelsene også skutt i været, og 13. september var 678 personer innlagt med covid-19. Delstaten har omkring 1,8 millioner innbyggere.

Tallet på coronapasienter på sykehusenes intensivavdelinger har imidlertid ligget jevnt på 70-tallet de siste to ukene. Tallene tolkes som at delstatens kapasitet for intensivinnleggelser er nådd, og at det ikke er plass til flere.

Til nabostaten

New York Times skriver at svært syke pasienter nå fraktes til nabodelstaten Washington for behandling. Men også her sliter sykehusene med intensivkapasiteten. Smitteverntiltakene er også mye strengere, og mange er kritiske til nabostatens håndtering av pandemien.

– Det er latterlig. Hvis helsevesenet ditt er i ferd med å knekke sammen, er tanken om å ikke umiddelbart innføre påbud om munnbind helt bisarr. De trenger å gjøre alt som er menneskelig mulig, sier lederen for Washington State Hospital Association, Cassie Sauer, til avisen.

Selv om guvernør Brad Little helt har avvist tanken om å gjeninnføre smitteverntiltak, har han sagt at han ønsker at folk «gjør det rette» og lar seg vaksinere. I en uttalelse lagt ut fredag, sier han at han vil forsøke å gå rettens vei for å stanse nye tiltak fra president Joe Biden som tar sikte på å få flere til å vaksinere seg.

– President Biden følger ikke med, og hans tiltak bare øker splittelsen i landet vårt, heter det i uttalelsen.

Korridorpasienter

I forrige uke var sykehuset Kootenai Health i byen Coeur d'Alene det første som offisielt måtte ty til nødprioriteringer etter de nye reglene.

Sykehusets stabssjef Robert Scoggins opplyste da at enkelte pasienter ble behandlet på et konferansesenter som var omgjort til feltsykehus. Andre ble behandlet i korridorer eller lobbyrom.

Planlagte inngrep og annen behandling er også satt på vent i store deler av Idaho. Onsdag var omkring 92 prosent av coronapasientene på St. Lukes sykehus ikke vaksinert. Av 78 registrerte intensivpasienter på nettverkets sykehus hadde 61 covid-19.

Helsemyndighetene oppfordret i forrige uke delstatens innbyggere om å passe på å ta medisiner som er foreskrevet, bruke bilbelte og revurdere om de bør delta i aktiviteter som kan føre til skader, som sykling.