Skyhøye elpriser skaper nervøsitet i Europa

EUs klimasjef Frans Timmermans mener at EU bør sikre at de mest sårbare menneskene ikke betaler den tyngste prisen for det grønne skiftet. Foto: AP / NTB

NTB

Europa har fått hjulene i sving igjen etter pandemien. Økt etterspørsel etter energi har sendt strømprisene til nye høyder, og forbrukerne fortviler.

Energiforsyningene kommer til kort. Dermed blir det nye rekorder i gass- og strømprisene dag etter dag. Blant landene som har opplevd rekordhøye nivåer, er Tyskland, Frankrike, Spania, Sverige og Storbritannia. Også forbrukere i Norge har fått merke de skyhøye strømprisene.

Mildværet som preger store deler av Europa, har hjulpet lite. Det er heller ikke mye håp om at prisene flater ut med det første.

Den italienske ministeren Roberto Cingolani uttalte denne uka til nyhets- og markedsdatabyrået Bloomberg at han regner med at strømprisene vil øke med 40 % i tredje kvartal.

Ny prisrekorder

Britene må også grave dypt i lommeboka om dagen. Strømprisen i England i onsdag ville ligge på nesten 30 kroner per kwh. Det er soleklar ny prisrekord, skriver Europower.

Europower skriver også at den nordiske systemprisen aldri vært høyere enn denne uka, da den nådde 108,83 euro/MWh, tilsvarende 110,5 øre/kwh.

Forrige prisrekord var 14. desember 2010 da systemprisen var 103,25 euro, skriver nettstedet.

Det svenske nyhetsbyrået TT melder at strømprisen aldri har vært så høy i Sverige, i hvert fall ikke i Sør -Sverige. Rekordene blir nå slått på rekke og rad, med ny pristopp denne uka på 163 svenske øre / kwh.

Vinteren kan bli tøff

Johan Sigvardsson, strømprisanalytiker i Bixia, mener at det er mye som tyder på at det høye prisnivået fortsetter i vinter.

– Hvis det blir kaldere enn normalt, kan det bli veldig, veldig dyrt, sier han til TT.

Det var svært varmt og det regnet mye i Sverige i forrige uke, men det spilte ingen rolle for utviklingen. Forrige ukes strømpris i Sør-Sverige var den dyreste noensinne, til og med når man sammenligner med kalde januar- eller februaruker.

En av forklaringene er mindre vann i magasinene. Det har så langt vært mindre regn enn i fjor.

– Det er et stort underskudd på vann i både Sverige og Norge, sier Björn Björnsson, analytiker i strømhandelsselskapet Godel.

– Men vi har høyere priser i hele Europa nå, vi er i samme båt, sier han.

Må redusere avhengighet

EUs klimasjef Frans Timmermans mener at prisstigningen viser behovet for å redusere EUS avhengighet av importert fossilt brensel. Han mener overgangen til grønn energi må framskyndes, ifølge euobserver.

– Gass- og elektrisitetsprisene har steget til et historisk nivå i EUs medlemsland den siste måneden. Karbonprisene nådde et rekordhøyt beløp på mer enn 60 euro (over 1.000 kroner) per tonn forrige uke, opplyste Timmermann i en tale til EU-parlamentet tirsdag denne uka.

– Høye regninger påvirker allerede virksomheter og husholdninger over hele EU, sa Timmermans.

Han la til at kostnadene for fornybar energi har holdt seg lave og stabile.

– Vi har ikke råd til at vi får sosial motstand mot klimatilpasning. Dette er en trussel som er blitt tydelig i diskusjonen om prisøkningen i energisektoren, mener han.

Stiger med 20 prosent

Økte gass- og strømpriser er ikke særlig populært hos folk flest.

Men husholdninger over hele Europa må vente en prisstigning på energi på 20 prosent, ifølge Citigroup Inc.

– Politikere har bare så vidt begynt å føle velgernes sinne, men presset om å gjøre noe vil bare voksne når kulda setter inn, sier Ronald Smith, senioranalytiker ved BCS Global Markets

Den kraftige prisøkningen vil utvilsomt føre til at flere regjeringer vil sette inn tiltak for å lette belastningen for forbrukerne. Både Frankrike, Spania og Hellas har varslet at de vil lette belastningene for husholdningene.

Frankrikes finansminister Bruno Le Maire har lovet at de vurderer å hjelpe forbrukerne med å håndtere regningene.

Myndighetene har allerede delt ut «energisjekker» til nærmere 5,5 millioner fattige husholdninger.

– De kommende ukene vil vi få se om det blir nødvendig å dele ut flere sjekker, sier han.

EUs nye utslippsregler

EUs nye regler for å begrense karbonutslipp har bidratt til økte kraftpriser.

Kraftverk som brenner fossilt brensel, må betale en pris for hvert tonn karbon de slipper ut i atmosfæren. Denne prisen har steget nærmere 90 prosent i år, skriver Bloomberg.

EUs klimasjef fastholder at dette ikke må undergrave EUs besluttsomhet om klimatiltakene.

– I stedet for å bremse utviklingen på grunn av prisstigningen i energisektoren, bør vi øke takten i det grønne skiftet. Da vil rimeligere fornybar energi blir tilgjengelig for alle, mener Timmermans.