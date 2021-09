Romturister skutt opp fra Florida

NTB

Fire sivile romturister ble skutt opp fra Kennedy Space Center i Florida med en Falcon 9-rakett fra SpaceX natt til torsdag norsk tid.

Raketten lyste opp himmelen idet de ni motorene skjøv totrinnsraketten ut i verdensrommet.

Romkapselen Crew Dragon nådde kort tid etter sin første bane, og raketten satte kursen tilbake mot jorden og landet på droneskipet Just Read the Instructions utenfor Floridas kyst.

Dragon-kapselen igangsatte deretter fase to som gikk ut på å oppnå den endelige banen på 575 kilometer over jordas overflate. Det er lenger ut i rommet enn Den internasjonale romstasjonen (ISS), som har en banehøyde på 408 kilometer over jordas overflate.

I denne banen skal de fire romturistene tilbringe tre dager mens kapselen beveger seg i en hastighet på 28.000 kilometer i timen rundt jorda.

Den 38 år gamle milliardæren Jared Isaacman står bak den historiske oppskytningen.

Det er første gang at en slik ferd gjennomføres uten profesjonelle astronauter om bord.

Tredje milliardær i rommet

I løpet av de siste månedene har flere andre milliardærer reist ut i rommet. Richard Branson og Jeff Bezos nådde nye høyder med farkoster fra sine respektive selskaper Virgin Galactic og Blue Origin.

Men Branson og Bezos nøyde seg med korte svippturer forbi det som offisielt er grensen mellom atmosfæren og verdensrommet.

SpaceX-oppskytingen bringer Isaacman og de tre andre om bord lenger ut i verdensrommet enn det Branson og Bezos var.

Isaacman har chartret romfartøyet av Elon Musks selskap SpaceX.

– Dette er ikke uten risiko, erkjenner Isaacman i en Netflix-dokumentar om prosjektet.

Håp, gavmildhet og velstand

En viss relevant erfaring må Isaacman sies å ha. Han har lang erfaring som hobby-pilot og kvalifikasjoner til å kunne fly flere militære fly.

I 2008 satte han rekord da han fløy rundt jorda på under 62 timer med et lite jetfly.

38-åringen har hyret mannskapet sitt på originalt vis. Han har valgt ut tre personer som skal representere tre verdier: Håp, gavmildhet og velstand.

Legeassistent Hayley Arceneaux (29) overlevde en kreftsykdom som barn og representerer håp. Hun blir den yngste amerikaneren – og den første personen med protese – som sendes opp i bane. På romferden skal hun ha det medisinske ansvaret.

Ville bli astronaut

Ansvaret for kommunikasjonen med jorda ligger hos Chris Sembroski (42), en veteran fra det amerikanske luftforsvaret. Han representerer gavmildhet siden han har donert penger til sykehuset som i sin tid behandlet Arceneaux.

Geologiprofessor Sian Proctor (51) har tidligere søkt to ganger om å få bli Nasa-astronaut. Hun blir den fjerde afroamerikanske kvinnen som deltar på en romferd.

Proctor representerer velstand siden hun startet et netthandelsselskap med rom-tematikk som ledd i en gründer-konkurranse arrangert av Isaacmans selskap.