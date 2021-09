To døde i jordskjelv i Kina

NTB

To personer mistet livet i et jordskjelv i Sichuan-provinsen sørvest i Kina tidlig torsdag morgen.

Lokale myndigheter i Luxian fylke oppgir at to personer er døde og tre alvorlig skadd. 50 personer er lettere skadd, og 22 boliger har rast sammen. Ut over det har en mengde hus blitt påført skader.

Statlig fjernsyn bekrefter dødstallet. Kinesiske medier har vist bilder av bygninger med store sprekker.

Jordskjelvet hadde en styrke på 5,4, ifølge amerikanske US Geological Survey (USGS). Det kinesiske jordskjelvobservatoriet målte det til 6. Begge målte skjelvet til en dybde på 10 kilometer.

Skjelvet fant sted om lag 120 kilometer sørvest for storbyen Chongqing, som med omkringliggende områder har rundt 30 millioner innbyggere.

I 2008 rammet et skjelv samme provins med en styrke på 7,9. 87.000 mennesker døde eller ble meldt savnet.