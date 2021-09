Sikkerhetsrådet med hastemøte om Nord-Korea

NTB

FNs sikkerhetsråd hasteinnkaller til møte om Nord-Korea onsdag etter at regimet i nord gjennomført en ny test av langdistanseraketter.

Møtet holdes etter oppfordring fra Frankrike og Estland, og det vil foregå bak lukkede dører, opplyser FN-kilder.

Få timer etter at Nord-Korea hadde skutt opp to raketter, kunngjorde myndighetene i Sør-Korea at de hadde utført en test av en ny, langtrekkende rakett som ble skutt opp fra en ubåt under vann.

Frykten øker nå for et våpenkappløp mellom de to fiendene på den koreanske halvøya.