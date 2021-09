Boris Johnson gjør endringer i regjeringen

NTB

Utenriksminister Dominic Raab blir ny justisminister og utnevnes samtidig til visestatsminister. Liz Truss blir ny utenriksminister.

Truss kommer fra stillingen som handelsminister.

Hun blir den andre kvinnelige utenriksministeren i Storbritannia etter Margaret Beckett, som var utenriksminister i 2006.

Sky News melder at Raab var «innbitt» da han ankom 10 Downing Street onsdag ettermiddag, og at han skal ha blitt «rasende» over å bli flyttet fra utenriksministerposten.

Raab har fått sterk kritikk for sin håndteringen av evakueringen fra Afghanistan etter Talibans maktovertakelse.

Det ble på forhånd spekulert på om innenriksminister Priti Patel og finansminister Rishi Sunak også kunne bli byttet ut eller flyttet på, men begge beholder sine ministerposter.

Men dette er ikke de eneste endringene statsminister Boris Johnson gjør i regjeringen. Justisminister Robert Buckland, utdanningsminister Gavin Williamson, og bolig- og samfunnsminister Robert Jenrick går alle tilbake til Underhuset i Parlamentet.