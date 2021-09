EU-topp varsler felles beredskap mot helsekriser

NTB

I sin tale om unionens tilstand varslet EU-kommisjonens leder en ny beredskapsmyndighet for helsekriser for å være bedre rustet mot en ny pandemi.

– Jeg foreslår et nytt oppdrag. Et helseberedskapsoppdrag for hele EU, som skal følges av en investering på 50 milliarder euro innen 2027, sa Ursula von der Leyen i sin årlige tale til EU-parlamentet i Strasbourg onsdag.

– Vi jobber med en europeisk helseunion – også for verdens skyld. Vi har vist at vi er best når vi jobber sammen, sier EU-toppen.

Den nye helseberedskapen skal bidra til at en sykdom som oppstår lokalt, aldri mer skal bli et globalt problem, slik det skjedde med coronaviruset, forklarer von der Leyen.

Hun minner om at pandemien ikke er over, men sier EU etter hvert har kommet godt ut av det fordi medlemslandene har samarbeidet.

– En pandemi er en maraton, ikke en sprint. Vi følger vitenskapen, vi har levert i Europa og ellers i verden. Vi har lyktes fordi vi har gjort det på den europeiske måten, sier von der Leyen.

Hun legger til at tiden ikke er inne for å lene seg tilbake, men at det viktigste nå er å få opp farten i den globale vaksineinnsatsen. EU donerer derfor 200 millioner ekstra vaksinedoser til land utenfor unionen.

Nylig opplyste kommisjonen at 70 prosent av den voksne befolkningen i EU er fullvaksinert.