Sør-Korea sier de har skutt opp sin første rakett fra en ubåt

NTB

Sør-Korea har for første gang skutt opp en rakett fra en ubåt, ifølge sørkoreanske myndigheter.

Raketten nådde det planlagte målet, ifølge myndighetene.

Sør-Korea blir dermed det sjuende landet i verden med en slik type våpenteknologi.

Nyheten kommer bare timer etter at det ble kjent at nabolandet Nord-Korea har skutt opp to langtrekkende raketter i det som er landets andre våpentest på kort tid. Etterretningstjenestene i både Sør-Korea og USA er i ferd med å analysere detaljer om disse rakettene og deres ferd.