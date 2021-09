– Nord-Korea har skutt opp uidentifisert rakett

NTB

Nord-Korea har skutt opp en uidentifisert rakett ut over havet fra landets østlige kyst, ifølge det sørkoreanske forsvaret.

Det som omtales som et «uidentifisert prosjektil», fløy mot havet utenfor østkysten onsdag ifølge en uttalelse fra forsvarskommandoen i Sør-Korea.

Det foreligger foreløpig ingen flere detaljer, verken om hvilken type rakett det skal dreie seg om, hvor langt den har fløyet, eller om det er skutt opp flere enn én.

For to dager siden kunngjorde Nord-Korea at landet i helgen gjennomførte flere tester med en nyutviklet krysserrakett.