Medier: Californias guvernør overlever tilbakekallingsvalg

California-guvernør Gavin Newsom ligger an til å overleve tilbakekallingsvalget i delstaten, viser prognoser fra CNN og NBC News. Foto: Jeff Chui / AP / NTB

NTB

Californias demokratiske guvernør Gavin Newsom ligger an til å vinne det såkalte tilbakekallingsvalget i delstaten, melder blant annet CNN og NBC News.

Republikanerne har mobilisert kraftig i forsøket på å felle ham. Men i så fall må minst 50 prosent stemme «ja». Skjer det, tar den av de 45 andre kandidatene med flest stemmer over.

Men etter at mer enn 60 prosent av stemmene er telt opp, melder CNN og NBC at Newsom har fått støtte til å fortsette i embetet fra rundt to tredeler av velgerne.

Republikanerne har ikke vunnet et guvernørvalg i vestkyststaten siden Arnold Schwarzenegger ble gjenvalgt i 2006. California er tradisjonelt en demokratisk høyborg, men republikanerne har håpt på politisk omveltning.