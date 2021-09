Alligator fanget med menneskelevninger i magen

NTB

En alligator som antas å ha tatt livet av en 71 år gammel mann i USA i flomvannet under orkanen Ida, er fanget med det som skal være menneskelevninger i magen.

Alligatoren målte 3,7 meter og hadde en vekt på 229 kilo. Den ble fanget mandag, opplyser St. Tammany politidistrikt i delstaten Louisiana.

– Det ble avdekket det som ser ut til å være menneskelevninger i alligatorens mage, uttaler politiet.

Funnet førte til at søket etter en 71 år gammel mann som sist ble sett 30. august da han undersøkte orkanskader utenfor boligen sin i Slidell nordøst for New Orleans, nå er avsluttet, melder Reuters.

Politiet skal i samarbeid med rettsmedisiner bekrefte om levningene tilhører 71-åringen.