Biden: Ekstremvær koster USA over 860 milliarder kroner i år

NTB

Regningen for årets ekstremvær kommer til å passere 861 milliarder kroner i USA, ifølge president Joe Biden.

Nesten hvert tredje lokalsamfunn i USA har vært påvirket av ulike former for ekstremvær, forverret av klimaendringer, de siste månedene. Det uttalte Biden under et besøk ved National Renewable Energy Laboratory like utenfor Denver i Colorado tirsdag, melder Reuters.

– Vi vet at klimaendringer er pådriveren. Vi vet hva som forårsaker klimaendringer. Menneskelig aktivitet, sa Biden.

– Det er ikke lenger noen diskusjon, sa presidenten.

Han sa at ekstremvær kommer til å koste USA mer enn 100 milliarder dollar i år, et estimat som er over fjorårets kostnad, som ble anslått til 99 milliarder dollar.