Over 20 utlendinger bortført fra hotell i Mexico

NTB

Over 20 utlendinger fra Haiti og Cuba er funnet i live langs en vei kant, angivelig forlatt av gjerningsmenn som hadde bortført dem fra et hotell i Mexico.

Påtalemyndigheten i delstaten San Luis Potosi opplyste natt til onsdag norsk tid at 22 utlendinger, blant dem tre barn og en gravid kvinne, er funnet i live. I tillegg var det 16 mexicanere i gruppen som ble funnet langs en veikant.

De ble funnet av nasjonalgarden utenfor byen Matehuala etter at en person ringte og varslet om at det satt en gruppe mennesker langs veien og ba om hjelp.

Det er uklart om utlendingene er migranter. De første meldingene gikk ut på at det dreide seg om over 20 migranter, flesteparten fra Haiti og Venezuela, men nyhetsbyrået AP meldte senere at utlendingene var fra Haiti og Cuba.

Utlendingene ble bortført fra Hotel Sol y Luna i Matehuala før daggry tirsdag da væpnede menn ankom i tre kjøretøy og tok seg inn på hotellet. De tok med seg menn og kvinner som overnattet på hotellet. Gjerningsmennene skal også ha tatt med seg hotellets gjestebok.

Mer kostbare opplegg for å smugle migranter som ankommer Mexico og som vil ta seg videre til USA, omfatter ofte overnatting på små hoteller på ferden nordover.

Organiserte gjenger krever gjerne en avgift fra hver migrant som tar seg gjennom hver gjengs territorium. Hvis avgiften ikke blir betalt, eller hvis en rivaliserende smuglergruppe ser på migrantene som en mulighet, risikerer migrantene å bli bortført.