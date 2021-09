Den tropiske stormen Nicholas la seg over Houston

Tak blåste ned over biler i Bay City i Texas da stormen Nicholas feide i land som en orkan. Foto: Elizabeth Conley / Houston Chronicle via AP / NTB

NTB

Den tropiske stormen Nicholas, som feide i land som orkan, har svekket seg, men lagt seg over Houston i Texas med store mengder nedbør.

Uværet traff land i nærheten av Galveston som en orkan i kategori 1 tirsdag morgen, men ble deretter nedgradert til tropisk storm, satte ned farten og beveget seg i sneglefart inn over storbyen Houston.

Stormen tok strømmen til over 450.000 kunder i kystområdene og Houston og dumpet over 300 millimeter regn over samme området som ble lagt under vann av orkanen Harvey i 2017.

– Kunne vært verre

Likevel ser det ut til at Houston har sluppet billig fra det sammenlignet med for fire år siden da 68 mennesker mistet livet under orkanen Harvey.

– Stormen kunne vært langt verre for Houston. Jeg tror det gikk bra, sier ordfører Sylvester Turner.

Trass i at det regner kraftig, var 300 millimeter likevel bare en brøkdel av det voldsomme skybruddet i 2017, da det falt over 1.520 millimeter nedbør på fire dager.

I Surfside Beach ved kysten gikk det verre. Der ble tak blåst av noen hus, og en stormflo oversvømte sentrum av byen.

Grunnen mettet av vann

Noe av det verste som kan skje med slike stormer, er at de beveger seg sakte, slik at regnet og den sterke vinden får fortsette lenge over samme sted.

Frykten nå er at Nicholas skal snegle seg videre over Louisiana, der bakken er mettet av vann etter orkanen Ida slik at det blir nye, store oversvømmelser.

Houston er også spesielt flomutsatt. Flomvern var satt opp over 40 steder i byen, og spesialkjøretøyer til redningsoperasjoner i oversvømte områder var satt i beredskap.

– Byen er motstandsdyktig. Vi vet hva må vi gjøre, og vi vet å forberede oss, sa ordfører Turner.